Cdp Gorno Tempini | Da 175 anni ponte tra pubblico e privato anche in tempi difficili come ora

La Cassa Depositi e Prestiti celebra 175 anni di attività, sottolineando il ruolo di ponte tra pubblico e privato fin dalle sue origini a Torino. Il presidente ha ricordato il legame con il risparmio postale, che ha contribuito a consolidare la capacità della Cassa di agire come investitore a lungo termine. In un periodo di sfide, questa relazione viene considerata un elemento chiave per sostenere lo sviluppo nazionale.

(Adnkronos) – "Il legame fra la Cassa e il risparmio postale risale alle nostre origini, proprio qui a Torino, ed è uno degli snodi più importanti che permette ora alla Cassa di svolgere il ruolo di investitore paziente di lungo periodo al servizio della crescita del Paese". Ad affermarlo è Giovanni Gorno Tempini, il presidente. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Leggi anche: Gorno Tempini (Cdp): "Pubblico-privato asset importante a sostegno imprese"

Imprese e finanza: Gorno Tempini (presidente Cdp) "Pubblico e privato si devono parlare, PNRR esempio virtuoso"“Il dialogo pubblico-privato è uno degli asset più importanti: il capitale privato è fondamentale per finanziare la crescita, ma per l'entità degli...

Aggiornamenti e notizie su Gorno Tempini

Temi più discussi: Credito privato, Gorno Tempini: Industria con numeri importanti, nessuna crisi; Credito privato, Gorno Tempini: Industria con numeri importanti, nessuna crisi; A Torino Cdp incontra studenti per spiegare le scelte finanziarie degli italiani; Credito privato, Gorno Tempini: Industria con numeri importanti, nessuna crisi.

Cdp, Gorno Tempini: Da 175 anni ponte tra pubblico e privato, anche in tempi difficili come oraIl legame fra la Cassa e il risparmio postale risale alle nostre origini, proprio qui a Torino, ed è uno degli snodi più importanti che permette ora alla Cassa di svolgere il ruolo di investitore paz ... adnkronos.com

Gorno Tempini, positive prospettive industria nonostante incertezzeLe prospettive dell'industria dal nostro punto di vista rimangono, nonostante le incertezze, positive. Così il presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini, a margine della presentazione del libro 'Fam ... lospiffero.com

Gorno Tempini (Cdp), il risparmio è una della grandi risorse del Paese. "E' uno degli snodi che ci permette di svolgere il nostro ruolo" #ANSA x.com