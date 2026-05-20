Riqualificazione del liceo | I lavori finiranno a giugno

I lavori di riqualificazione del Liceo Novello di Codogno sono in corso e si prevede che verranno completati entro giugno. Ieri un sopralluogo della Provincia di Lodi ha visitato i cantieri, verificando lo stato di avanzamento degli interventi. Sono stati evidenziati lavori nelle aree interne e esterne dell’edificio, con l’obiettivo di migliorare le strutture e le aule scolastiche. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato eventuali ritardi o modifiche al cronoprogramma stabilito.

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Sopralluogo della Provincia di Lodi ieri ai cantieri di riqualificazione che stanno interessando il Liceo Novello di Codogno. Il presidente Fabrizio Santantonio e la vice con delega a Istruzione ed Edilizia scolastica, Luciana Tonarelli, si sono recati sul posto per fare il punto della situazione, ribadendo che il cantiere sarà terminato entro la fine di giugno. Il complesso scolastico del rione Villaggio San Biagio è stato interessato da quattro cantieri e tra gli interventi già terminati c’è quello relativo all’ adeguamento igienico-sanitario, inserito nel contesto di un progetto da circa 800mila euro che ha coinvolto in rete anche l’Istituto Cesaris di Casalpusterlengo e il Volta di Lodi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Riqualificazione del liceo: "I lavori finiranno a giugno" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Parco Magnolia, a giugno i lavori per bonifica e riqualificazioneIl Bollettino del 15 maggio 2026 della Struttura Commissariale guidata dal presidente della Regione Renato Schifani ed i cui uffici sono diretti dal... Lavori di riqualificazione alla palestra del Liceo XXV Aprile di Pontedera: intervento da oltre 600mila euroImportanti interventi di ristrutturazione in vista per il Liceo XXV Aprile di Pontedera. Casetta rossa: l'edificio storico torna al servizio del Liceo Filzi di Rovereto. Conclusi i lavori di riqualificazione. Intitolato il laboratorio musicale al professore Antonello Furchì, scomparso nel 2024 La news ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Cas… x.com Riqualificazione del liceo: I lavori finiranno a giugnoSopralluogo della Provincia di Lodi ieri ai cantieri di riqualificazione che stanno interessando il Liceo Novello di Codogno. Il presidente Fabrizio Santantonio e la vice con delega a Istruzione ed Ed ... ilgiorno.it Il sindaco della California meridionale si dimette, si dichiarerà colpevole di aver agito come agente per il governo cinese reddit Palestre rinnovate e prefabbricato recuperato: oltre 2 milioni per le scuole superiori di San DonatoConclusi gli interventi all’Omnicomprensivo: nuove strutture più sicure, efficienti e accessibili per studenti e attività sportive ... 7giorni.info