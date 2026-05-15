Parco Magnolia a giugno i lavori per bonifica e riqualificazione

Da messinatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A giugno inizieranno i lavori di bonifica e riqualificazione nel Parco Magnolia. La notizia è riportata nel Bollettino del 15 maggio 2026 della Struttura Commissariale, guidata dal presidente della Regione, con gli uffici sotto la direzione del sub commissario. Il documento riguarda anche i cantieri di Fondo Basile e Fondo Saccà, oltre al parco stesso. Nessuna informazione aggiuntiva sui dettagli specifici degli interventi o sui soggetti coinvolti è stata fornita.

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Il  Bollettino del 15 maggio  2026 della Struttura Commissariale guidata dal presidente della Regione Renato Schifani ed i cui uffici sono diretti dal sub commissario Santi Trovato riguarda  Parco Magnolia e i cantieri di Fondo Basile e Fondo Saccà. Gli uffici della Struttura Commissariale hanno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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