Parco Magnolia a giugno i lavori per bonifica e riqualificazione
A giugno inizieranno i lavori di bonifica e riqualificazione nel Parco Magnolia. La notizia è riportata nel Bollettino del 15 maggio 2026 della Struttura Commissariale, guidata dal presidente della Regione, con gli uffici sotto la direzione del sub commissario. Il documento riguarda anche i cantieri di Fondo Basile e Fondo Saccà, oltre al parco stesso. Nessuna informazione aggiuntiva sui dettagli specifici degli interventi o sui soggetti coinvolti è stata fornita.
Il Bollettino del 15 maggio 2026 della Struttura Commissariale guidata dal presidente della Regione Renato Schifani ed i cui uffici sono diretti dal sub commissario Santi Trovato riguarda Parco Magnolia e i cantieri di Fondo Basile e Fondo Saccà. Gli uffici della Struttura Commissariale hanno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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