Parco Magnolia a giugno i lavori per bonifica e riqualificazione

A giugno inizieranno i lavori di bonifica e riqualificazione nel Parco Magnolia. La notizia è riportata nel Bollettino del 15 maggio 2026 della Struttura Commissariale, guidata dal presidente della Regione, con gli uffici sotto la direzione del sub commissario. Il documento riguarda anche i cantieri di Fondo Basile e Fondo Saccà, oltre al parco stesso. Nessuna informazione aggiuntiva sui dettagli specifici degli interventi o sui soggetti coinvolti è stata fornita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui