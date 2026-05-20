Riordino degli enti locali dell’Emilia-Romagna a Modena la prima tappa del percorso partecipato
In Emilia-Romagna si sta avviando un processo di riordino degli enti locali, con una prima fase di confronto a Modena. Quarantasette Comuni, che contano più di 711mila abitanti, sono coinvolti in questa iniziativa. Sei Unioni di Comuni sono state costituite e rappresentano il 96% delle municipalità della provincia. La discussione si concentra sulla riorganizzazione delle strutture amministrative e sulla collaborazione tra i diversi enti locali. L’obiettivo è raccogliere input e proposte dai rappresentanti dei territori coinvolti.
Quarantasette Comuni, oltre 711mila residenti, sei le Unioni a cui aderisce il 96% delle municipalità modenesi. Un sistema di enti locali che conta oltre 4.600 dipendenti, il 15% di quelli della regione, e una capacità di spesa pari a 945 milioni di euro, il 15% del totale regionale. È da questa. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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