Al via la rete degli Aeroporti dell' Emilia-Romagna tra le polemiche | cosa cambia

In Emilia-Romagna, è stata approvata una nuova legge regionale che crea una struttura di coordinamento tra i quattro aeroporti locali, situati a Bologna, Parma, Forlì e Rimini. La decisione è stata presa dall’Assemblea legislativa e ha suscitato reazioni contrastanti. La legge prevede l’istituzione di una “cabina di regia” per gestire le attività e le politiche comuni tra gli scali.

Il sistema aeroportuale dell’Emilia-Romagna prova a fare squadra. L’Assemblea legislativa ha dato il via libera alla nuova legge regionale che istituisce una "cabina di regia" per coordinare i quattro scali del territorio: Bologna, Parma, Forlì e Rimini. L’obiettivo è eliminare le sovrapposizioni.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Emilia-Romagna: 4 aeroporti in rete, 4 milioni per la crescitaLa Regione Emilia-Romagna sta per attivare un nuovo assetto normativo che trasformerà la gestione dei suoi quattro scali principali. Aeroporti, verso una cabina di regia regionale: "Vogliamo rafforzare la competitività dell'Emilia Romagna"Rafforzare l’attrattività dell’Emilia Romagna e il ruolo strategico delle infrastrutture aeroportuali e di intermodalità all’interno di una visione... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Partecipazione, in Emilia-Romagna persone e comunità protagoniste delle scelte pubbliche; Tartufo, al via il bando della Regione Emilia Romagna per sostenere i progetti delle associazioni di tartufai; Meteo.it: Tg Meteo Regionale Emilia Romagna Video; al via i lavori per il riassetto della rete elettrica cittadina. Aeroporti, al via la legge sulla rete degli scali: ecco cosa cambiaÈ iniziata in Assemblea legislativa la discussione sul nuovo progetto di legge regionale dedicato agli aeroporti e alla mobilità in Emilia-Romagna, con ... chiamamicitta.it Aeroporti in rete per far decollare attrattività Emilia-Romagna. In Assemblea discusso progetto(FERPRESS) – Bologna, 14 APR – Mettere gli aeroporti in rete per far crescere l’attrattività dell’Emilia-Romagna. Maggiore connessione tra trasporto aereo e quello ferroviario e fluviale per ridurre l ... ferpress.it La nostra città al terzo posto in Emilia-Romagna - facebook.com facebook Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Sicilia #ANSA x.com