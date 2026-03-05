Domani a Villa Malfitano si svolgerà un seminario intitolato “Il ruolo dell’Organo Straordinario di Liquidazione degli enti locali in dissesto finanziario”. L’evento è promosso dall’ordine dei commercialisti e si concentra sulle funzioni dell’organo incaricato di gestire la liquidazione degli enti locali in situazioni di crisi finanziaria. Partecipano esperti del settore e funzionari pubblici coinvolti nelle procedure di dissesto.

Si terrà domani a Villa Malfitano il seminario dal titolo “”, promosso nell’ambito delle attività formative dedicate alla contabilità e alla revisione degli enti locali dell’ordine dei commercialisti di Palermo e Termini Imerese. L’iniziativa, prevista dalle ore 9.00 alle ore 13.00, rappresenta un momento di approfondimento tecnico e istituzionale sul funzionamento dell’Organo Straordinario di Liquidazione (Osl) e sulle procedure che riguardano gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.? Giuseppe Venneri, Consigliere Cndcec, area... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

