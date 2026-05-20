Rinviata la modifica alla viabilità di via Ca’ Fabbri il doppio senso resta fino alla fine dei cantieri
La modifica alla viabilità di via Ca’ Fabbri, prevista per introdurre il doppio senso di marcia, è stata rimandata fino alla fine dei lavori in corso. La decisione si riferisce alla chiusura temporanea della strada, legata a un progetto di riqualificazione urbanistica della zona stazione. Finché i cantieri saranno attivi, il doppio senso di marcia non entrerà in vigore, e la viabilità rimarrà invariata. La modifica era stata annunciata in precedenza come parte di un intervento più ampio.
È rinviata al termine della chiusura dei cantieri previsti nel Piano urbanistico attuativo della zona stazione la riorganizzazione della viabilità di via Ca’ Fabbri. I lavori in corso all’incrocio con via Piadina e via Falcone comportano infatti un carico di traffico maggiore di quello che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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