Tram a Bologna la mappa dei cantieri e le novità | via Emilia Ponente a doppio senso

A Bologna, i lavori sul tram continuano con l’avanzamento della posa dei binari sulla Linea Rossa, che ha raggiunto l’88% di completamento. Nel frattempo, la viabilità di via Emilia Ponente si sta modificando con l’introduzione del doppio senso di marcia, segnando un cambiamento nelle strade principali della città. I cantieri sono in corso in diverse zone, contribuendo a definire il nuovo assetto del sistema di trasporto pubblico locale.

Bologna, 24 aprile 2026 – Con la posa dei binari quasi completata sulla Linea Rossa (88% la percentuale esatta), anche l’asse della via Emilia si avvicina sempre più all’assetto definitivo della viabilità. Intanto, sulla Linea Verde le attività proseguono senza sosta, con alcune novità significative già da questa settimana. Borgo Panigale - Santa Viola. Via libera al doppio senso di marcia lungo l’asse di via Saffi e via Emilia Ponente, da Porta San Felice fino a via della Pietra. A partire dall’ 1 maggio, infatti, la percorribilità della via Emilia in entrambe le direzioni – già in vigore dai viali al Pontelungo – conquisterà un tassello ulteriore e cruciale ai fini della normalizzazione della circolazione stradale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tram a Bologna, la mappa dei cantieri e le novità: via Emilia Ponente a doppio senso Notizie correlate Tram Linea Rossa: ecco la nuova viabilità in via Saffi e via Emilia PonenteCon la rimozione delle ultime recinzioni, in via Aurelio Saffi e via Emilia Ponente, i lavori per la Linea Rossa del tram entrano in una nuova fase:. Leggi anche: Cantieri del tram infiniti, via Emilia a Bologna bloccata per un autobus in panne. Ancora una mattinata di traffico paralizzato Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tram Linea Rossa: ecco la nuova viabilità in via Saffi e via Emilia Ponente; Via Emilia Ponente, nuova viabilità; BOLOGNA: Tram Linea Rossa, rimosse reti di cantiere in via Saffi e via Emilia Ponente; Tram Linea Rossa, rimosse le reti di cantiere in via Saffi e via Emilia Ponente. Tram, dal 1° maggio torna il doppio senso di marcia su Emilia Ponente tra via della Pietra e il Pontelungofoto: Facebook – Comune di Bologna Con la posa dei binari quasi completata sulla Linea Rossa (88% la percentuale esatta), anche l’asse della via Emilia si avvicina sempre più all’assetto definitivo de ... sassuolo2000.it Tram, lavori finiti tra Saffi ed Emilia Ponente. Come cambia la viabilità: nuove corsie e accessiConclusi i cantieri, riaprono tratti strategici con assetto aggiornato: spazio a mezzi pubblici, ciclabili potenziate e restrizioni mirate lungo il tracciato urbano ... msn.com stasera scendono in campo anche i Senior! Don Orione Castenaso mercoledì 22 Aprile 2026 ore 21:00 campo Lelli, via Emilia Ponente 313 Forza Don Orione - facebook.com facebook Tram Linea Rossa: ecco la nuova viabilità in via Saffi e via Emilia Ponente x.com