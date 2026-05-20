Rinnovo De Vrij parla l’agente | Dialogo con l’Inter costante Fiorentina a gennaio? È stato più un rumours
L’agente di un difensore olandese ha dichiarato che ci sono state discussioni continue con il club di Milano riguardo al rinnovo del contratto. Durante un evento a Solomeo, ha precisato che le voci sulla possibile partenza a gennaio verso una squadra toscana sono state più che altro rumors. La questione riguarda un accordo in scadenza e le trattative in corso tra le parti interessate, senza ulteriori dettagli sui tempi o sugli eventuali sviluppi futuri.
di Paolo Moramarco Rinnovo De Vrij, parla l’agente Federico Pastorello al margine dell’evento del Golden Boy a Solomeo. Queste le sue parole. A margine del Golden Boy a Solomeo, l’agente Federico Pastorello ha fatto il punto a TMW sul futuro di Stefan De Vrij, difensore dell’ Inter con contratto in scadenza. Il dialogo con la società prosegue, ma nessuna decisione definitiva è stata ancora presa. RINNOVO INTER – «Ancora per il momento l’Inter non ha fatto passi ufficiali, vedremo. C’è tempo, il dialogo con la società è costante, ma non abbiamo ancora preso una decisione. Stefan valuterebbe un’offerta con attenzione, anche se dopo 12-13 anni d’Italia fare un’esperienza in un altro campionato può essere un’alternativa, ma tutto è possibile. 🔗 Leggi su Internews24.com
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