Rinnovo De Vrij parla l’agente | Dialogo con l’Inter costante Fiorentina a gennaio? È stato più un rumours

L’agente di un difensore olandese ha dichiarato che ci sono state discussioni continue con il club di Milano riguardo al rinnovo del contratto. Durante un evento a Solomeo, ha precisato che le voci sulla possibile partenza a gennaio verso una squadra toscana sono state più che altro rumors. La questione riguarda un accordo in scadenza e le trattative in corso tra le parti interessate, senza ulteriori dettagli sui tempi o sugli eventuali sviluppi futuri.

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