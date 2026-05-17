L’Inter parla con agente de Vrij per il rinnovo | confermata la notizia di CM

Da calciomercato.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da alcune fonti è arrivata la conferma che l’Inter sta discutendo con l’agente di de Vrij per il rinnovo del contratto. L’olandese, già in forza alla squadra dal 2018, continuerà a vestire la maglia nerazzurra anche nella prossima stagione. La trattativa tra le parti è in corso e al momento non sono stati resi noti dettagli specifici sui termini dell’accordo. La notizia circolava già da diversi giorni ed è ora confermata ufficialmente.

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