L’Inter parla con agente de Vrij per il rinnovo | confermata la notizia di CM

Da alcune fonti è arrivata la conferma che l’Inter sta discutendo con l’agente di de Vrij per il rinnovo del contratto. L’olandese, già in forza alla squadra dal 2018, continuerà a vestire la maglia nerazzurra anche nella prossima stagione. La trattativa tra le parti è in corso e al momento non sono stati resi noti dettagli specifici sui termini dell’accordo. La notizia circolava già da diversi giorni ed è ora confermata ufficialmente.

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L’olandese indossa la maglia nerazzurra dal 2018 Ha trovato conferme in queste ore la notizia di Calciomercato.it sul possibile rinnovo di Stefan de Vrij. All’indomani della conquista della Coppa Italia da parte dei nerazzurri, con un secco 2-0 ai danni della Lazio di Sarri, abbiamo scritto che il suo agente Pastorello e il club stanno discutendo della possibilità di un prolungamento annuale. lo stesso firmato alla fine della passata stagione. L’Inter parla con agente de Vrij per il rinnovo: arrivano conferme (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it La volontà di de Vrij, dando per assodato quella dell’Inter, è proprio quella di proseguire... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - L’Inter parla con agente de Vrij per il rinnovo: confermata la notizia di CM ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TRA FESTA E MERCATO: PALESTRA O DUMFRIESPLUSVALENZA CON STANKOVICDE VRIJ, PAVARD... Sullo stesso argomento Rinnovo de Vrij: colloqui in corso con l’Inter | CMIl contratto dell’olandese scade il prossimo 30 giugno Potrebbe essere ancora all’Inter il futuro prossimo di Stefan de Vrij. Inter, proposta di rinnovo per De Vrij: diverse ipotesi per il futuro dell’olandeseDiversi calciatori dell’Inter sono destinati a lasciare il club al termine della stagione, complice la scadenza dei rispettivi contratti prevista per... iper critico e pessimista quando parla di #Inter iper entusiasta e ottimista quando c’è da esaltare #Juve #Milan #Napoli un ‘utile idiota’ da sempre al servizio del sistema e della narrativa PS: insopportabile quando commenta l’Inter con il compare x.com Come l'Inter ha bloccato la Lazio per conquistare un altro titolo reddit Inter, Chivu: I due trofei sono merito di un gruppo di ragazzi meravigliosi23:10 - Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, parla in conferenza stampa dopo la vittoria della Coppa Italia della sua squadra, che ha battuto in finale 2-0 la Lazio. tuttomercatoweb.com Inter, parla Inzaghi a La Gazzetta dello Sport: Con la Champions sarei rimastoUn po' a sorpresa in prima pagina oggi su La Gazzetta dello Sport spunta l'intervista a Simone Inzaghi, tecnico piacentino che ha portato in due finali di Champions League l'Inter durante la sua ... tuttomercatoweb.com