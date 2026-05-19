Oggi si attende un possibile annuncio riguardante il rinnovo del contratto di un calciatore con un noto club di calcio. Nei giorni scorsi si sono svolti incontri tra i rappresentanti del club e i vertici sportivi, che hanno portato alla definizione di alcuni dettagli dell’accordo. Non sono stati ancora comunicati ufficialmente i termini, ma si discute sulla possibile pubblicazione della notizia nelle prossime ore. La trattativa ha coinvolto vari aspetti contrattuali che devono essere ancora finalizzati.

di Francesco Aliperta Rinnovo Chivu, arrivano nuovi dettagli sul vertice con i dirigenti nerazzurri: l’annuncio può arrivare già oggi? Le ultime. Cristian Chivu si trova attualmente nella sede di Viale della Liberazione per un importantissimo summit con la dirigenza nerazzurra e la nuova proprietà Oaktree. L’allenatore dell’ Inter è arrivato intorno alle ore 10 per incontrare da vicino i vertici della società meneghina. Sul tavolo delle trattative c’è ovviamente il mercato, con tutte le possibili mosse in entrata e in uscita, ma si discuterà ampiamente anche del prolungamento del contratto dell’allenatore romeno, ormai pronto ad allungare il suo matrimonio con la gloriosa società nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rinnovo Chivu, spuntano i dettagli dell’accordo: l’annuncio arriverà oggi? Ecco le ultime

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