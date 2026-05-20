Rinasce l’iconica ITALA | debutta a Torino la nuova 35 storica

A Torino è stata presentata la nuova versione della storica ITALA, un modello che riprende la linea della vettura originale, ma con un motore completamente elettrico. La casa automobilistica ha annunciato che i nuovi veicoli saranno assemblati nello stabilimento locale, mantenendo così la produzione in Italia. La presentazione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, interessati a conoscere come il design classico si combini con le tecnologie moderne. La vettura sarà disponibile sul mercato nei prossimi mesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come farà la nuova ITALA a unire design classico e motori elettrici?. Dove verranno assemblati i nuovi modelli di questo marchio leggendario?. Quali altri marchi storici seguiranno il percorso di rinascita di ITALA?. Come verrà gestita la rete di vendita per raggiungere cinquanta showroom?.? In Breve Produzione gestita da Fabbrica Italia a Macchia d'Isernia con inaugurazione a settembre.. Sviluppo tecnico guidato da Roberto Fedeli con collaborazione strategica con EGAC.. Piano commerciale prevede cinquanta showroom entro fine anno tramite Gruppo Biauto.. Gamma futura includerà cinque modelli con motorizzazioni benzina ed elettriche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rinasce l’iconica ITALA: debutta a Torino la nuova 35 storica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Torna il marchio Itala: la storica casa automobilistica italiana riparte con la nuova Itala 35 Rinasce l’icona ITALA: il leggendario marchio torna a Torino? Cosa sapere Il marchio ITALA riparte il 18 maggio presso il Museo dell'Auto di Torino. Itala 35, lo storico marchio italiano rinasce dopo 90 anni con un SUVDR Automobiles riporta in vita il marchio Itala con il nuovo SUV 35, un modello da 170 CV con interni premium, tecnologia moderna e prezzo di partenza di 35.000 euro ... motorbox.com Dopo 90 anni rinasce il marchio Itala: pronti sei modelli entro fine anno. Produzione un po' cinese e un po' italianaIl brand torna sul mercato insieme al marchio O.S.C.A. Due nuovi stabilimenti in Italia e 50 concessionari entro fine anno ... corriere.it