Rimini si mobilità per Lola Fabbri | il sindaco | ‘Livello zero d’umanità

A Rimini, si è aperto un caso che coinvolge Lola Fabbri, una volontaria riminese, e la sua detenzione durante un'operazione di intercettazione. La vicenda riguarda quanto accaduto a bordo della nave Bayt Ummar, con i dettagli ancora da chiarire sulle circostanze dell'intervento. Tra i volontari trattenuti ad Ashdod, oltre a Lola Fabbri, ci sono altre persone coinvolte, ma i nomi e le identità specifiche non sono stati divulgati. La situazione ha sollevato un acceso dibattito pubblico.

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