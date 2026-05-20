Gli attivisti della Flotilla legati e in ginocchio il sindaco | Siamo tutti Lola Fabbri livello zero d’umanità

Il sindaco di Rimini ha commentato la vicenda degli attivisti della Flotilla fermati da Israele, definendo la scena degli attivisti inginocchiati e bendati nel porto di Ashdod come un esempio di totale deumanizzazione. Le immagini diffuse mostrano alcuni di loro in questa posizione al momento dell’ingresso nel porto, suscitando reazioni e discussioni sulla condizione dei volontari coinvolti. La situazione ha attirato l’attenzione sui dettagli delle operazioni di Israele e sulle modalità di trattamento degli attivisti durante l’arresto.

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