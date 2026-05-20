Gli attivisti della Flotilla legati e in ginocchio il sindaco | Siamo tutti Lola Fabbri livello zero d’umanità
Il sindaco di Rimini ha commentato la vicenda degli attivisti della Flotilla fermati da Israele, definendo la scena degli attivisti inginocchiati e bendati nel porto di Ashdod come un esempio di totale deumanizzazione. Le immagini diffuse mostrano alcuni di loro in questa posizione al momento dell’ingresso nel porto, suscitando reazioni e discussioni sulla condizione dei volontari coinvolti. La situazione ha attirato l’attenzione sui dettagli delle operazioni di Israele e sulle modalità di trattamento degli attivisti durante l’arresto.
“Qui siamo al livello zero dell’umanità”. Con queste parole il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, interviene sul caso degli attivisti della Flotilla fermati da Israele, dopo la diffusione delle immagini che mostrerebbero alcuni volontari inginocchiati e bendati all’arrivo nel porto di Ashdod. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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