Flotilla assaltata in mare ore di ansia per la riminese Lola Fabbri Mobilitazione a Rimini dopo il fermo
In mare si è verificato un episodio di assalto alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte delle forze militari israeliane. La riminese Lola Fabbri si trovava a bordo di una delle navi coinvolte e ha vissuto ore di forte tensione. Dopo l’intervento, sono state avviate mobilitazioni nella città di Rimini in risposta all’accaduto. La vicenda ha portato a fermare alcuni attivisti e ha riacceso l’attenzione sulla situazione a Gaza e sulle operazioni militari in corso nella regione.
L’abbordaggio delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte dell’esercito israeliano riaccende i fari sulla guerra a Gaza e apre interrogativi sul destino degli attivisti fermati in mare. Tra loro ci sono anche 29 italiani, compreso il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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