Finti Carabinieri truffano un 80enne e fuggono con l' oro arrestati due giovani ciociari sulla A4

Due giovani sono stati arrestati sulla A4 mentre cercavano di fuggire con un bottino di oro rubato a un uomo di ottant’anni. I truffatori avevano indossato uniformi e distintivi falsi, fingendo di essere carabinieri per avvicinare e ingannare l’anziano, riuscendo a portargli via i risparmi e alcuni oggetti di valore. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno intercettato i sospetti durante la fuga.

Hanno finto di essere servitori dello Stato per derubare un anziano dei risparmi e dei ricordi di una vita. La fuga di due giovani truffatori, un 21enne e un 18enne residenti nella provincia di Frosinone, si è però interrotta sull'Autostrada A4, grazie al tempestivo intervento della Polizia.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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