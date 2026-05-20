Nel pomeriggio di oggi, un giovane di 19 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato nella sua motozappa in un’area di Frigento, in Contrada Pacchiana. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino sono intervenuti sul posto per estrarlo e prestare assistenza. Le operazioni di soccorso sono durate alcuni minuti, ma il ragazzo è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale locale. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel pomeriggio di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino è intervenuta nel territorio del comune di Frigento, in Contrada Pacchiana, per un soccorso a persona. Un ragazzo di 19 anni, mentre era intento a lavorare nel proprio fondo agricolo, è rimasto accidentalmente incastrato tra le lame di una motozappa. Al momento dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, il giovane era già stato liberato dalle persone presenti sul posto. I Vigili del Fuoco hanno provveduto immediatamente alla messa in sicurezza dell’area e hanno prestato assistenza alle operazioni di soccorso sanitario, collaborando con l’equipaggio dell’elisoccorso proveniente da Salerno, atterrato in zona per il successivo trasporto del ferito presso l’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rimane incastrato nella sua motozappa: 19enne grave

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