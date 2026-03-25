Incastrato sotto la motozappa 57enne portato in ospedale in elicottero

Un uomo di 57 anni è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Perugia in condizioni critiche dopo un incidente avvenuto a Costano, frazione di Bastia Umbra, nel pomeriggio di martedì 24 marzo. L'uomo è rimasto ferito mentre utilizzava una motozappa su un terreno e si è incastrato sotto l'attrezzo. L'intervento dei soccorsi è stato immediato.

L'uomo è rimasto ferito mentre lavorava con la motozappa in un terreno a Costano, frazione di Bastia Umbra, nel pomeriggio di martedì 24 marzo Un uomo di 57 anni è stato portato in elicottero all'ospedale di Perugia in codice rosso. L'uomo è rimasto ferito mentre lavorava con la motozappa in un terreno a Costano, frazione di Bastia Umbra, nel pomeriggio di martedì 24 marzo. A riportare la notizia i quotidiani locali. Secondo una prima ricostruzione un piede del 57enne è rimasto agganciato alle lame della motozappa. L'uomo è rimasto gravemente ferito al piede e anche a parte della gamba, ma è rimasto cosciente per tutta la durata delle operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Incastrato sotto la motozappa, 57enne portato in ospedale in elicottero Articoli correlati Leggi anche: Rimane incastrato sotto la motozappa, agricoltore ferito: elisoccorso sul posto Tredicenne cade rovinosamente sulla pista da sci sotto gli occhi della mamma: è ferito, portato in ospedale in elicotteroTRENTO - Grave incidente sugli sci questa mattina, giovedì 26 febbraio, sul Monte Bondone dove un ragazzo di 13 anni è caduto rovinosamente sotto gli... Contenuti e approfondimenti su Incastrato sotto Discussioni sull' argomento Agricoltore resta incastrato con i pantaloni nella motozappa: trascinato sotto le lame, ha subito gravi ferite alle gambe; Lavora al suo terreno e rimane incastrato con la motozappa: grave un uomo nel Messinese. Bastia, resta incastrato nella motozappa: grave 57enneUn uomo di 57 anni, di nazionalità rumena, è rimasto gravemente ferito nel tardo pomeriggio di martedì a Costano, frazione di Bastia Umbra, mentre lavorava un terreno con una motozappa. L’incidente è ... umbria24.it Resta incastrato sotto la motozappa. Anziano a Cona con ferite alle gambeIstanti di apprensione, nel primo pomeriggio di ieri, per un anziano rimasto gravemente ferito mentre lavorava nell’orto di casa. L’infortunio si è verificato nelle campagne alle porte di Formignana. ilrestodelcarlino.it Camion incastrato sotto il ponte di Contrada Stazione a San Salvo Marina - facebook.com facebook Scialpinista bloccato sotto il Monviso: i compagni hanno scavato nella neve per proteggerlo dal gelo x.com