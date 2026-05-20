Rignano Garganico accende la voglia di estate | Zarrillo Equipe 84 e Le Rivoltelle in concerto
A Rignano Garganico le serate si riempiono di musica con tre eventi consecutivi. Tra il celebre cantautore, il gruppo storico degli anni ’60 e una band di musica popolare, il paese si anima con concerti che attirano numerosi spettatori. Le manifestazioni si svolgono in diverse date e location, coinvolgendo artisti di diversa provenienza e generi musicali. La programmazione musicale segna l’avvicinarsi dell’estate, portando in paese un’atmosfera vivace e festosa.
Mentre maggio rinfresca le giornate con le prime brezze pre-estive, a Rignano Garganico l'atmosfera si fa già caldissima. Il Comune, in stretta collaborazione con il Comitato Feste Patronali, ha deciso di fare un regalo ai cittadini e ai turisti, svelando in anteprima assoluta la tripletta d'assi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Sullo stesso argomento
Scossa di terremoto sul Gargano: l'epicentro a Rignano GarganicoUna lieve scossa di terremoto è stata registrata nel primo pomeriggio di oggi, 11 maggio, in provincia di Foggia.
Equipe 84 in concerto a Paglieta: il mito del beat italiano rivive il 25 aprileIl grande beat italiano approda a Paglieta per un appuntamento musicale di assoluto rilievo.
PAGLICCI UNESCO Rignano Garganico, Grotta Paglicci candidata UNESCO. Del Vecchio: La città deve diventare un prodotto preistoricoSabato 23 maggio 2026 Rignano Garganico si prepara a vivere una giornata interamente dedicata a Grotta Paglicci e alla sua candidatura a Patrimonio dell’Umanità UNESCO, in un evento che intreccia arch ... statoquotidiano.it
Da camionista a cantastorie, a Rignano Garganico la bisnonna Rachele è custode della tradizione localeAd 80 anni racconta la storia del suo paese, Rignano Garganico, il più piccolo comune del Parco Nazionale del Gargano, ai più giovani, ai turisti, a chi vuol sapere tutto del piccolo comune garganico ... lagazzettadelmezzogiorno.it