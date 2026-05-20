Rignano Garganico accende la voglia di estate | Zarrillo Equipe 84 e Le Rivoltelle in concerto

A Rignano Garganico le serate si riempiono di musica con tre eventi consecutivi. Tra il celebre cantautore, il gruppo storico degli anni ’60 e una band di musica popolare, il paese si anima con concerti che attirano numerosi spettatori. Le manifestazioni si svolgono in diverse date e location, coinvolgendo artisti di diversa provenienza e generi musicali. La programmazione musicale segna l’avvicinarsi dell’estate, portando in paese un’atmosfera vivace e festosa.

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