Equipe 84 in concerto a Paglieta | il mito del beat italiano rivive il 25 aprile

Sabato 25 aprile, in occasione delle festività dedicate a San Vincenzo e Sant'Egidio, si terrà a Paglieta un concerto degli Equipe 84. L'evento si svolgerà in via Caduti di Nassiriya, attirando appassionati di musica beat italiana. La serata rappresenta un'occasione per ascoltare dal vivo la storica band, protagonista di una delle epoche più significative del panorama musicale italiano.

Il grande beat italiano approda a Paglieta per un appuntamento musicale di assoluto rilievo. Sabato 25 aprile, in occasione delle celebrazioni in onore di San Vincenzo e Sant'Egidio, via Caduti di Nassiriya ospiterà il concerto degli Equipe 84. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 e promette di.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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