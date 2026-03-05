Floridia | Il modello attuale è un disastro alla Rai serve il Media Freedom Act Va rotto il legame tra nomine e governo

Il presidente Floridia ha dichiarato che il modello attuale della Rai è un disastro e ha chiesto l’adozione del Media Freedom Act. Ha inoltre sottolineato la necessità di interrompere il legame tra nomine e governo, evidenziando le criticità di un sistema che, a suo avviso, richiede una riforma. Nel suo libro “C’era una volta la Rai” analizza la crisi e le trasformazioni del servizio pubblico nel contesto delle piattaforme digitali.

Parla la presidente della Vigilanza, Floridia (M5S), autrice del libro “C’era una volta la Rai”: “Il servizio pubblico deve tornare autorevole” Presidente Barbara Floridia, nel suo libro “C’era una volta la Rai” lei racconta la crisi e la trasformazione del servizio pubblico in un’epoca dominata da piattaforme digitali e algoritmi globali. In questo contesto, quale dovrebbe essere oggi la missione della Rai per restare un presidio di pluralismo e qualità dell’informazione, evitando di diventare semplicemente un attore tra i tanti nel mercato dell’informazione? “La Rai deve tornare a fare la Rai. Deve essere quel faro di riferimento democratico che garantisce verità e autorevolezza, non un megafono politico. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Floridia: “Il modello attuale è un disastro, alla Rai serve il Media Freedom Act. Va rotto il legame tra nomine e governo” “Colpo di mano delle destre sul Media Freedom Act, la Rai ridotta a megafono”: parla Bevilacqua (M5s)Sulla Rai parla la senatrice M5s e componente della Vigilanza, Dolores Bevilacqua: "Le destre negano il concetto di servizio pubblico". Leggi anche: Informazione: Boccia, 'bene Media Freedom Act in aula, non arretriamo di un millimetro' Altri aggiornamenti su Media Freedom Act. Argomenti discussi: M5S - MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: RAI, FLORIDIA (M5S): MAGGIORANZA E GOVERNO NEL CAOS, SANZIONE EUROPEA SI AVVICINA. Media Freedom Act, solo due giorni per adempiere. O per l’Italia sarà procedura d'infrazioneL’8 agosto scade il termine entro il quale l’Italia deve attuare il Media Freedom Act (Emfa). Il regolamento europeo, approvato nel marzo 2024 ed entrato in vigore a maggio dello stesso anno, è ... huffingtonpost.it Floridia (M5s): La Rai va liberata dall'esecutivo di turno, ce lo chiede il Media Freedom Act(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2024 Oggi accendiamo un faro sul servizio pubblico, un bene comune da preservare e a cui vanno attribuite risorse stabili. Un concetto di servizio pubblico da ... notizie.tiscali.it