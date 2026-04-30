La Rai ha inviato una lettera a un giornalista chiedendo di verificare le fonti utilizzate in un suo servizio. La richiesta si basa sulla necessità di tutelare la credibilità dell’informazione trasmessa dal servizio pubblico. Nel frattempo, un politico ha commentato l’episodio come un richiamo di natura politica. La vicenda ha suscitato attenzione nel mondo dell’informazione, con diverse reazioni di commentatori e addetti ai lavori.

Paolo Corsini, direttore Approfondimento Rai, ha mandato una lettera aSigfrido Ranucci, richiamandolo per una condotta avutaquando è stato ospite aE’ sempre Carta Bianca. Infatti il giornalista ha rivelato che una sua fonte gli ha detto cheCarlo Nordio è stato in Uruguay da Cipriani qualche mese fa, il ministro ha chiamato poco dopo per smentire. Non è stato ospite nel ranche del compagno di Minetti, ma è stato nel Paese sudamericano. Dunque, la notizia di Ranucci non era del tutto infondata ma Corsini ha invitato il giornalista ad essere più cauto. Corsinicontesta, come alcune dichiarazioni,“anche formalmente smentite in diretta dal diretto...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rai richiama Ranucci con una lettera: “Verificare le fonti”. Floridia interviene ‘richiamo politico’

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