Sequestrata officina totalmente abusiva fra dipendenti in nero e rifiuti pericolosi

Le forze di polizia economico-finanziaria hanno sequestrato un'officina meccanica di oltre 100 metri quadrati nel Comune di Ponsacco. L’attività era completamente abusiva e sconosciuta al fisco, con dipendenti in nero e rifiuti considerati pericolosi. L’intervento si inserisce tra le operazioni di contrasto all’abusivismo commerciale e al controllo economico del territorio. Il provvedimento ha portato al sequestro dell’immobile e delle attrezzature presenti.

Al momento dell'accesso dei militari della Compagnia di Pontedera era in corso la manutenzione e riparazione di un autoveicolo da parte di due lavoratori dell'officina, risultati impiegati in nero. A seguito del controllo è stato sequestrato il garage adibito all'esercizio dell'attività abusiva, diverse attrezzature professionali e centinaia di strumenti di lavoro, nonché ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi (oltre 300 kg di oli esausti e 8 batterie esauste di autovetture), stoccati in violazione delle normative vigenti a tutela dell'ambiente. PisaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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