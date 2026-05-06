Rifiuti pericolosi smaltiti illegalmente | sequestrata autofficina abusiva a Torre Angela

Nella giornata del 6 maggio 2026, la Polizia Locale di Roma Capitale ha sequestrato un’officina abusiva a Torre Angela. L’intervento è stato il risultato di un’accurata indagine condotta dal Nucleo Ambiente e Decoro, che ha scoperto un sistema organizzato di smaltimento illegale di rifiuti. Durante le verifiche sono stati identificati materiali pericolosi gestiti senza le autorizzazioni previste dalla legge.

Roma, 6 maggio 2026 – Al termine di una complessa attività investigativa condotta dal Nucleo Ambiente e Decoro (NAD) della Polizia Locale di Roma Capitale, è stato scoperto un articolato sistema di gestione illecita di rifiuti, inclusi materiali classificati come pericolosi. Al centro dell’indagine è finita un’autofficina, risultata completamente abusiva, individuata nella zona di Torre Angel a. Le indagini hanno preso avvio nell’ambito delle costanti azioni di controllo svolte dagli agenti del NAD, supportate anche da sistemi di videosorveglianza, installati per contrastare in modo mirato i reati ambientali. Dalle immagini visionate.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Officina abusiva a Torre Angela, rifiuti pericolosi gettati nei cassonetti di Tor Bella MonacaUn'autofficina totalmente abusiva, una gestione dei rifiuti speciali "fai da te" e una scia di pneumatici abbandonati tra i cassonetti di Tor Bella... Scoperta autofficina abusiva: trovati 500 chili di rifiuti pericolosi tra oli e verniciFollonica (Grosseto), 6 marzo 2026 – Un’autofficina completamente abusiva è stata scoperta e sequestrata nei giorni scorsi dalla guardia di finanza a... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Torre Angela, l’officina dei veleni: scoperto business illegale tra rifiuti pericolosi e discariche nei cassonetti; Officina abusiva a Torre Angela, rifiuti pericolosi gettati nei cassonetti di Tor Bella Monaca; Roma, Polizia Locale scopre un sistema di smaltimento illecito di rifiuti pericolosi nel VI Municipio: ad agire il gestore di un’autofficina abusiva con annessa discarica illegale, sequestri e denunce. Officina abusiva a Torre Angela, rifiuti pericolosi gettati nei cassonetti di Tor Bella MonacaLe indagini del Nad nate dalle telecamere di sorveglianza: denunciato un 50enne. L'attività era completamente abusiva, senza autorizzazioni né registratore di cassa ... romatoday.it È massima allerta per la scomparsa di Brando Mortellaro, 26 anni di Civitavecchia, di cui non si hanno notizie dal pomeriggio del 23 aprile scorso. Il giovane è stato visto l’ultima volta a Roma, nella zona di Torre Angela, e da quel momento si sono perse le su - facebook.com facebook Officina abusiva a Torre Angela, rifiuti pericolosi gettati nei cassonetti di Tor Bella Monaca ift.tt/XeNPT5J x.com