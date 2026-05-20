Legge regionale sulla gestione dei rifiuti via alle modifiche Andrea Nobili Avs | Funzioni trasferite senza responsabilità chiare

Nella giornata di ieri, martedì 19 maggio 2026, l’Assemblea legislativa delle Marche ha approvato le modifiche alla legge regionale del 2009 sulla gestione dei rifiuti e bonifica dei siti. La votazione ha portato all’adozione di nuovi interventi normativi, con alcune funzioni trasferite alle autorità locali. Andrea Nobili, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, ha commentato l’esito della discussione, evidenziando come le funzioni siano state assegnate senza responsabilità chiare. La decisione segna un passo importante nelle modifiche legislative in materia ambientale.

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