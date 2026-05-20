Legge regionale sulla gestione dei rifiuti via alle modifiche Andrea Nobili Avs | Funzioni trasferite senza responsabilità chiare

Da anconatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, martedì 19 maggio 2026, l’Assemblea legislativa delle Marche ha approvato le modifiche alla legge regionale del 2009 sulla gestione dei rifiuti e bonifica dei siti. La votazione ha portato all’adozione di nuovi interventi normativi, con alcune funzioni trasferite alle autorità locali. Andrea Nobili, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, ha commentato l’esito della discussione, evidenziando come le funzioni siano state assegnate senza responsabilità chiare. La decisione segna un passo importante nelle modifiche legislative in materia ambientale.

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ANCONA – Il capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra in Assemblea legislativa delle Marche Andrea Nobili commenta così l’esito della votazione di ieri, martedì 19 maggio 2026, che ha dato il via libera alle modifiche alla legge regionale del 2009 sulla gestione dei rifiuti e bonifica dei siti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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