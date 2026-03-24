Nasce nelle Marche il comitato regionale per la tutela dei soggetti affetti da celiachia

ANCONA - Approvata dalla giunta regionale l’istituzione del Comitato per la tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca (Ctc), dando così attuazione alla legge dello scorso anno dedicata agli interventi a favore delle persone celiache. «Con la nascita di questo organismo – spiega l’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro - rafforziamo il nostro impegno per una sanità sempre più attenta ai bisogni concreti delle persone e in particolare di quelle più fragili. Vogliamo garantire non solo assistenza, ma anche qualità della vita, sicurezza alimentare e piena inclusione sociale per chi convive con questa patologia. Il coinvolgimento delle associazioni e degli operatori del settore sarà fondamentale per costruire una rete efficace, capace di promuovere informazione, formazione e servizi adeguati su tutto il territorio regionale». 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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