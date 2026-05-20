Il Comune di Bari ha deciso di aumentare le sanzioni per chi non differenzia correttamente i rifiuti, con multe che possono arrivare fino a mille euro. In caso di reiterate violazioni, vengono previste anche chiusure temporanee delle attività, con la terza infrazione che comporta la sospensione definitiva. La misura riguarda principalmente i commercianti che non rispettano le regole sulla raccolta differenziata. La decisione mira a rafforzare il rispetto delle norme ambientali e a migliorare la gestione dei rifiuti in città.

Sanzioni più alte e persino la chiusura delle attività alla terza violazione. Il Comune di Bari ha deciso di puntare i piedi contro i commercianti che non fanno la raccolta differenziata dei rifiuti. È pronta la nuova ordinanza sindacale che prevede un inasprimento delle multe nei confronti delle attività commerciali che non rispettano le regole di igiene urbana. La sanzione passerà da 50 a 300 euro per i commercianti che non differenziano correttamente e fino a 1000 euro per coloro che abbandonano i rifiuti, ad esempio lasciando bustoni accanto ai cassonetti. Alla terza violazione scatterà non solo la multa ma anche la chiusura dell’attività tra i 3 e i 15 giorni a seconda della gravità del caso. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Rifiuti, giro di vite di Leccese: multe fino a 1.000 euro e chiusure per le attività che non differenziano

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