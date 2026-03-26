A Genova continuano le sanzioni per chi abbandona rifiuti in strada. In vari quartieri, sono state elevate multe fino a mille euro a persone sorprese a lasciare immondizia sui marciapiedi, in strada o fuori dai cassonetti. Le autorità hanno intensificato i controlli per contrastare questo comportamento.

Ancora multe in diversi quartieri di Genova per gli incivili ‘beccati’ ad abbandonare rifiuti sui marciapiedi, in strada e fuori dai cassonetti. I controlli della polizia locale proseguono e nelle ultime settimane e mesi hanno portato a una raffica di sanzioni nei vari Municipi. Le persone sorprese ad abbandonare rifiuti sono state sanzionate in via amministrativa e penale con multe fino a mille euro, in base al Testo unico Ambiente. A Molassana un cittadino ha segnalato l'abbandono di tre pneumatici dietro i contenitori della raccolta differenziata in piazza Adriatico. Incrociando le informazioni acquisite con l'analisi dei sistemi Targasystem, gli agenti della locale hanno individuato i responsabili, l'intestatario del mezzo e il suocero, denunciati all'autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Incivili che abbandonato rifiuti: pugno duro e ancora multe fino a mille euro

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