Rifiuti abbandonati per strada numeri choc a Foggia | immortalati 3600 illeciti in meno di 8 mesi

Tra gennaio e agosto, le telecamere di sorveglianza posizionate in varie zone di Foggia hanno registrato complessivamente 3.597 casi di abbandono illecito di rifiuti. Le immagini catturate mostrano sacchi, rifiuti voluminosi e altri materiali abbandonati lungo le strade e in aree pubbliche. Questo dato evidenzia una presenza significativa di comportamenti illeciti nel territorio in meno di otto mesi.

In meno di otto mesi, le Multivideo Trappola del Comune di Foggia hanno documentato 3.597 abbandoni illeciti di rifiuti, di cui 1.798 da veicoli con targa identificata. Il restante di 1.548 abbandoni sono stati commessi a mano.“Vuol dire una cosa sola: queste persone abitano lì. Conoscono quelle.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Ancora rifiuti abbandonati in stradaNon passa praticamente giorno in cui non giungano segnalazioni di scarichi illegali di materiali di ogni genere. Rifiuti abbandonati in strada, 'pacco' di Pasquetta sulla Provinciale 59: "Doppia inciviltà"Il ritrovamento effettuato in agro di Manfredonia dalle Guardie Ambientali Italiane, coordinate dal responsabile Alessandro Manzella. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sacchi di rifiuti all'esterno dei cassonetti, a Bari Vecchia scattano le multe per 8 ristoratori; Scaricano i rifiuti del condominio in strada con il furgone: incastrati dalle telecamere - BresciaToday; Abbandona rifiuti per strada, un cittadino lo segnala e scattano le indagini: un uomo denunciato, multa fino a 18 mila euro; Qui è diventata consuetudine abbandonare i rifiuti. Abbandona rifiuti per strada, un cittadino lo segnala e scattano le indagini: un uomo denunciato, multa fino a 18 mila euroBRESCIA. Abbandonava in modo seriale i rifiuti per strada sul territorio comunale: un uomo è stato scoperto, individuato e denunciato. Il fatto è successo Prevalle, in Valsabbia, dove le indagini so ... ildolomiti.it Rifiuti abbandonati a Rapallo, attrattiva per i cinghiali, prevenzione ignorataRifiuti abbandonati a Rapallo, attrattiva per i cinghiali, prevenzione ignorata. A parlare è il Comitato Torrente San Francesco per la Tutela della Fauna Selvatica ... radioaldebaran.it Torre Cimabue, i residenti chiedono risposte Ascensori guasti, problemi di manutenzione, rifiuti abbandonati, disinfestazioni e criticità negli alloggi: dalla Torre Cimabue, nel quartiere di San Polo, arriva una richiesta chiara di interventi urgenti. Dopo un’assem facebook