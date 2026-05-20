Marcell Jacobs torna in gara e si piazza al terzo posto nei 100 metri a Savona, con un tempo di 10,01 secondi. La gara si è disputata sotto un vento superiore al limite consentito di +2 metri al secondo. Questo debutto stagionale segna il ritorno dell’atleta in competizioni ufficiali dopo un periodo di assenza. Durante l’evento, Jacobs ha dichiarato di aver ritrovato il fuoco grazie al lavoro con il tecnico.

Marcell Jacobs corre i 100 metri in 10?01 al rientro in pista in gare ufficiali ed è terzo a Savona con vento oltre il consentito (+2.7) in finale. Vittoria per il britannico Romell Glave (9?88), secondo il colombiano Ronal Longa (9?98). “Il rientro in Italia è stato super positivo, ho scelto di stare all’Acqua Acetosa per essere il più possibile focalizzato. Sono felice di essere qui a Savona e gareggiare. Ho corso due volte uscendo integro, non era scontato visto gli infortuni degli ultimi anni”. Poi Jacobs ha anche fissato l’obiettivo del suo 2026: “Il grande obiettivo sono gli Europei ad agosto. Punto all’oro, non c’è due senza tre. Con Paolo Camossi ci siamo rincontrati, con lui ho ritrovato quel fuoco che si era spento “, ha spiegato il campione olimpico di Tokyo 2021 a Sky Sport dopo il debutto stagionale al meeting di Savona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Riecco Jacobs: è 3° nei 100 metri a Savona al debutto stagionale. “Con Camossi ho ritrovato il fuoco che si era spento”

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