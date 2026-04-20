Dosso riparte da Savona | debutto stagionale nei 100 metri il 20 maggio

Il 20 maggio si svolgerà il debutto stagionale nei 100 metri sulla pista di Savona, dove la campionessa europea e mondiale indoor dei 60 metri ha già gareggiato nel 2024. La atleta riprende così la sua preparazione con una prima gara ufficiale, dopo aver partecipato a competizioni indoor all’inizio dell’anno. La manifestazione si svolge presso la pista della Fontanassa, luogo noto per le sue attività sportive.

La campionessa europea e mondiale indoor dei 60 metri torna sulla pista della Fontanassa dove nel 2024 firmò l’11.02. Attesa anche Kelly Doualla verso gli Europei U18 di Rieti, nel peso Fabbri sfida Weir e Bukowiecki. La stagione outdoor nei 100 metri di Zaynab Dosso inizierà da Savona. Il meeting ligure del 20 maggio ha infatti ufficializzato la presenza della campionessa europea e mondiale dei 60 metri indoor, protagonista ai Mondiali al coperto di Torun dopo l’argento conquistato lo scorso anno e il bronzo di due stagioni fa. La velocista azzurra detiene anche il record italiano dei 60 metri con lo storico 6.99, prima italiana a scendere sotto la barriera dei sette secondi.🔗 Leggi su Sportface.it

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