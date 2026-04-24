Il genere rock sta vivendo una nuova fase di popolarità, grazie anche a dichiarazioni di artisti noti nel settore. Una cantante ha affermato che, considerando la diminuzione della musica da ballo, si è orientata verso il rock. La sua battuta, provocatoria, ha attirato l’attenzione e alimentato discussioni sul ritorno del genere tra i gusti musicali degli ultimi tempi.

Il rock non muore mai. «Penso che la pista da ballo sia morta, perciò ora facciamo musica rock». Con Charli XCX puoi sempre contare su una battuta provocatoria. Nella nuova cover story di Vogue, l’artista sostiene che il modo più Brat per dare un seguito a Brat sia creare qualcosa che non gli assomigli affatto. E infatti: il back urlante delle chitarre è tornato di moda. A. G. Cook, produttore hyperpop e suo collaboratore di lunga data, oggi in studio sforna riff invece che linee di synth. A una musicista prolifica come Charli è concesso ogni salto di genere, e un primo indizio della transizione lo abbiamo già avuto con la sua colonna sonora per Cime tempestose di Emerald Fennell, che include una collaborazione a tutto volume con John Cale dei Velvet Underground.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il rock è tornato di moda, ecco come

Achille Lauro amore disperato

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