Arkadiusz Milik si avvicina al rientro in campo dopo un lungo periodo di assenza causato da problemi fisici. Il centravanti polacco, che ha trascorso le ultime stagioni lontano dai campi, si prepara a tornare a disposizione dell’allenatore della Juventus. Milik ha espresso gratitudine per questa opportunità, mentre la squadra si appresta a riaccoglierlo.

Arkadiusz Milik è ad un passo dal ritorno in campo. Dopo un vero e proprio calvario che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco durante le ultime stagioni, il centravanti polacco è pronto a mettersi a disposizione di Luciano Spalletti. Questo quanto scritto da Milik su Instagram, postando le immagini del ritorno in campo dopo l’ennesimo infortunio che ne ha frenato la carriera: “A volte il percorso è più difficile, ma è proprio in quei momenti che impari ad apprezzare di più ciò che hai. Gli allenamenti con la squadra, i momenti con la mia famiglia e la possibilità di fare ciò che amo. Sono grato per le persone che ho intorno e per essere tornato in campo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, riecco Milik: “Grato per essere tornato in campo”

Juventus: Milik è tornato ad allenarsi in gruppoArkadiusz Milik è tornato ad allenarsi in gruppo dopo oltre un anno di calvario, ma la sensazione è che per la sfida di domani sera contro la Roma...

Leggi anche: Milik riappare agli allenamenti della Juventus a due giorni dalla Roma: quando può essere convocato

Aggiornamenti e notizie su Juventus riecco Milik Grato per essere....

Milik: Quando il percorso è difficile, apprezzi di più ciò che hai. Grato a chi ho intornoArkadiusz Milik, attaccante della Juventus, ha scritto un post su Instagram qualche giorno dopo il suo 32° compleanno (era il 28 febbraio), in mezzo. tuttomercatoweb.com

Juve: Milik sorride 'torno a fare ciò che amo'(ANSA) - TORINO, 04 MAR - A volte il percorso è più difficile, ma è proprio in quei momenti che impari ad apprezzare di più ciò che hai: comincia così il messaggio che l'attaccante della Juventus Ar ... tuttosport.com