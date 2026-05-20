Rick and Morty un film tratto dalla folle serie è ufficialmente in sviluppo

Un film tratto dalla serie animata Rick and Morty è attualmente in fase di sviluppo. La produzione arriva mentre la rete televisiva si prepara a trasmettere la nona stagione dello spettacolo. Il creatore dello show, Dan Harmon, ha confermato che il progetto cinematografico è in corso d’opera. La notizia è stata diffusa da Deadline, con Warner Bros. che si occupa della produzione. Nessun dettaglio sulla data di uscita o sul cast è stato ancora comunicato.

Mentre la programmazione tradizionale si prepara al lancio della sua nona stagione, il creatore dello show Dan Harmon ha annunciato di essere al lavoro su un lungometraggio con al centro la coppia Come confermato da Deadline, Warner Bros. ha iniziato ufficialmente a sviluppare un film di Rick and Morty, con Jacob Hair, veterano del franchise, in trattative per occuparsi della regia. I dettagli della trama sono ancora segreti. Dan Harmon, che ha co-creato la serie di Adult Swim insieme a Justin Roiland, accenna da diversi anni a un progetto per un episodio-lungometraggio "davvero tosto". In procinto di lanciare la sua nona stagione, Rick and Morty è una serie animata per adulti vincitrice di un Emmy che segue il geniale e alcolizzato scienziato pazzo Rick Sanchez e il suo ansioso nipote Morty Smith . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Rick and Morty Stagione 9 | Trailer Ufficiale | HBO Max

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Dan Harmon ha confermato che è in lavorazione un film di 'Rick and Morty', diretto da Jacob Hair. reddit

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