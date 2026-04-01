Il film Scream 7 ha incassato oltre 200 milioni di dollari a livello mondiale, diventando il capitolo più redditizio del franchise. A seguito di questo risultato, è stato confermato che è in fase di sviluppo un nuovo film, Scream 8, scritto dalle autrici di Poker Face. La produzione del progetto è ufficialmente in corso.

Il successo travolgente di Scream 7, capace di incassare oltre 200 milioni di dollari in tutto il mondo e diventare il capitolo più redditizio dell’intero franchise, ha reso inevitabile l’annuncio di un nuovo sequel. Secondo quanto confermato da The Hollywood Reporter, infatti, Spyglass ha incaricato Lilla e Nora Zuckerman di scrivere la sceneggiatura di Scream 8. Le sorelle Zuckerman sono note per il loro lavoro come showrunner nella serie di successo Poker Face e per aver firmato episodi di cult in serie quali Agents of S.H.I.E.L.D. e Fringe. La scelta di un team creativo così solido lato scrittura suggerisce la volontà di mantenere alto il livello della narrazione, alternando suspense e quel commento sociale che è da sempre il marchio di fabbrica di Ghostface. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Ghostface tornerà ancora: Scream 8 è ufficialmente in sviluppo con le autrici di Poker Face

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