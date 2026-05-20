Le autorità stanno approfondendo le indagini sulla morte di una donna e della sua figlia, avvenuta in circostanze ancora da chiarire. Gli inquirenti stanno analizzando i telefoni dei presunti coinvolti, ipotizzando che potrebbero aver consultato informazioni sul ricino, una sostanza velenosa. La procura ha aperto un procedimento per omicidio volontario e sta esaminando tutti gli elementi raccolti sul campo. La vicenda si sta avvicinando a una fase cruciale per chiarire le responsabilità.

L’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita entra in una fase decisiva. Gli investigatori vogliono capire chi abbia effettuato le ricerche online sulla ricina, il veleno che avrebbe causato il decesso delle due donne, e se tali ricerche siano state compiute dalle stesse vittime oppure da altre persone. Accertamenti su telefoni, pc e tablet. Venerdì mattina, presso la Questura di Campobasso, inizieranno gli accertamenti tecnici non ripetibili sui dispositivi elettronici sequestrati nell’abitazione della famiglia a Pietracatella. Gli specialisti dello Servizio Centrale Operativo analizzeranno sette dispositivi tra telefoni cellulari, computer, modem e tablet, prelevati durante le perquisizioni effettuate nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ricina, si indaga per omicidio volontario: “Forse usarono i loro telefoni per fare ricerche sul veleno”

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