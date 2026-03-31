Madre e figlia morte a Campobasso uccise da un veleno si indaga per omicidio

A Pietracatella, in provincia di Campobasso, una madre e sua figlia sono decedute lo scorso Natale a causa di un avvelenamento. Le autorità hanno escluso che si trattasse di un’intossicazione alimentare, confermando invece la presenza di ricina come sostanza tossica coinvolta. Le indagini sono in corso per chiarire le cause e stabilire eventuali responsabilità.

(Adnkronos) – Non un'intossicazione alimentare, ma un avvelenamento. Sarebbe infatti la ricina la sostanza tossica responsabile della morte della madre e della figlia di Pietracatella, in provincia di Campobasso, lo scorso Natale. La risposta è arrivata dalle analisi svolte dal Maugeri di Pavia. Probabilmente per questo motivo è stata chiesta una proroga di 30 giorni per le autopsie. A questo punto l’indagine è per omicidio e bisognerà capire chi ha avvelenato le due donne con la ricina, un veleno potentissimo. Il medico legale Benedetta Pia De Luca ha chiesto stamane alla Procura una proroga di 30 giorni per consegnare le relazioni con i risultati dell'autopsia. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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