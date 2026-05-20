Una madre e sua figlia sono state trovate avvelenate con ricina in un episodio avvenuto a Pietracatella. Le autorità stanno esaminando i dispositivi elettronici delle vittime, come telefoni e computer, per individuare chi abbia cercato informazioni sul veleno in rete. I rilievi tecnici sono in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto e identificare eventuali coinvolgimenti. La scena del crimine è stata sottoposta a rilievi e si attende l’esito degli accertamenti.

Nuovi accertamenti tecnici per il caso di Pietracatella – dov’è avvenuto il duplice omicidio di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ielsi morte dopo un presunto avvelenamento da ricina: i dati saranno estratti da sette dispostivi elettronici prelevati nella case della famiglia Di Vita lo scorso 4 maggio allo scopo di ricostruire le abitudini di vita e i rapporti interpersonali delle vittime. Gli accertamenti non ripetibili saranno eseguiti dagli esperti informatici dell’ Anticrimine che analizzeranno due iPhone, due modem, un tablet, un pc portatile e due Samsung e Redmi. Alle operazioni potranno partecipare gli indagati e le parti offese con i loro legali e consulenti mentre lo Sco – Servizio Centrale Operativo – della Polizia avrà poi 60 giorni di tempo per consegnare il lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Madre e figlia avvelenate dalla ricina, chi cercò in rete notizie sul veleno? Si cercano risposte nei telefoni e nei pc delle vittime

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Madre e figlia avvelenate con la ricina, chi è stato: interrogata la madre di Gianni Di Vita

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