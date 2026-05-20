Nella giornata di oggi, in Questura, è stato ascoltato per la seconda volta l’infermiere che aveva assistito Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara, entrambe vittime di un episodio avvenuto poco dopo aver lasciato l’ospedale Cardarelli. Durante l’interrogatorio, sono stati riferiti gli ultimi momenti di Sara, che avrebbe mostrato segni di alterazione prima di perdere la vita. La vicenda riguarda il caso di Pietracatella, dove si indaga su una possibile correlazione tra le circostanze e il decesso della ragazza.

Sul giallo di Pietracatella è stato ascoltato oggi per la seconda volta in Questura l’infermiere che aveva prestato soccorso ad Antonella Di Ielsi, 55 anni, e alla figlia Sara di 15 anni dopo la loro dimissione dall’ospedale Cardarelli. L’audizione è stata richiesta dal legale di uno dei medici del Pronto Soccorso. L’infermiere ha fornito agli inquirenti un tassello ritenuto importante per ricostruire la gravità di quelle ore drammatiche .Chiamato dalla famiglia per dare una mano, l’uomo ha descritto una scena scioccante: la quindicenne appariva in uno stato di "puro delirio", incapace di connettersi con la realtà. La madre, invece, era in condizioni talmente critiche da aver "quasi perso l’uso della parola". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ricina, gli ultimi agghiaccianti istanti di Sara: "Prima delirava, poi è morta"

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