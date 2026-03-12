Alle 16.11 del 27 febbraio, una telecamera interna del Tramlink della linea 9 registra i momenti immediatamente precedenti allo schianto contro un edificio in viale Vittorio Veneto. Nel video si vede il veicolo muoversi, poi la forte botta e l’impatto contro la facciata dell’edificio. L’incidente si verifica pochi secondi dopo le riprese.

Sono le 16.11 del 27 febbraio. La telecamera interna del Tramlink della linea 9 riprende quel che succede sul mezzo pubblico che dopo pochi secondi si schianterà contro un palazzo in viale Vittorio Veneto. All’improvviso, i passeggeri in piedi finiscono a terra, spinti da sinistra a destra, o addosso a quelli seduti. La sequenza di pochi secondi ed è agli atti dell’indagine sul deragliamento che ha provocato due morti e 54 feriti. I frame documentano ciò che accade dopo l’uscita dai binari all’angolo con via Lazzaretto: la curva a quasi 50 chilometri orari per la mancata attivazione dello scambio, poi il contraccolpo generato dall’impatto della fiancata destra contro un platano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il film degli ultimi istanti. La botta, poi l’impatto

