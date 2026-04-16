L'ex brigatista Azzolini racconta l'assassinio dell'appuntato D'Alfonso | Non doveva morire nessuno

Martedì si è svolta un'udienza prolungata davanti alla corte d'assise di Alessandria, in cui l'ex brigatista ha fornito la sua versione sull'omicidio dell'appuntato avvenuto il 5 giugno 1975. La sparatoria ha portato alla morte di un carabiniere e l'imputato, che faceva parte delle Brigate Rosse, ha affermato che nessuno avrebbe dovuto perdere la vita in quell'occasione. La vicenda è ancora al centro del procedimento giudiziario.

Udienza fiume martedì davanti alla corte d'assise di Alessandria dove l'ex militante delle Brigate Rosse è imputato per la sparatoria del 5 giugno 1975 che portò alla morte di un carabiniere. Morì anche Mara Cagol, fondatrice delle Br insieme a Renato Curcio e Mario Moretti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ricordando il Maestro Giorgio Azzolini (La Spezia, 25 marzo 1928 - Milano, 12 aprile 2024) (Nelle foto con Oscar Valdambrini, e Billie Holiday ed il Quintetto Basso-Valdambrini) - facebook.com facebook