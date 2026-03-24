L'ex direttore di Frontex Fabrice Leggeri indagato per crimini contro l'umanità e tortura

La magistratura francese ha avviato un'inchiesta nei confronti dell'ex direttore di un'agenzia europea dedicata alle frontiere, sospettato di aver commesso crimini contro l'umanità e di aver ordinato pratiche di tortura, tra cui i pushback in mare. L'indagine riguarda le sue responsabilità in relazione a queste operazioni.

La magistratura francese ha aperto un'inchiesta contro l'ex direttore dell'agenzia europea delle frontiere per presunti crimini legati ai pushback in mare. L'indagine solleva per la prima volta la questione della responsabilità individuale dei vertici nella gestione delle migrazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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