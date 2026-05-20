Il progetto Ricerca Circolare si presenta come un luogo di confronto che coinvolge diverse discipline, con l'obiettivo di analizzare l'influenza della ricerca scientifica in vari ambiti, tra cui quello clinico, sociale, economico e organizzativo. La piattaforma è stata ideata per favorire il dialogo tra esperti di settori diversi, offrendo uno spazio dedicato all'esplorazione delle ripercussioni della ricerca oltre i confini della medicina. La discussione si concentra sull'importanza di mettere la scienza al centro del dibattito pubblico.

Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - “Ricerca Circolare è uno spazio di dialogo multidisciplinare nato per esplorare l'impatto della ricerca scientifica non solo a livello clinico, ma anche sociale, economico e organizzativo. Il progetto si sviluppa attraverso momenti di dibattito e un magazine semestrale. L'iniziativa mira a riportare la scienza al centro del dibattito pubblico e a valorizzare la ricerca come bene comune e come infrastruttura strategica per il Paese, capace di generare valore e crescita economica. L'obiettivo è accendere i riflettori su cosa fare oggi in Italia per rendere la ricerca sempre più competitiva”. Lo ha detto Stefania Sala, Country Study Start up Team Leader Roche Italia, oggi a Milano, in occasione della Giornata internazionale degli studi clinici, che si celebra il 20 maggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ricerca, Sala (Roche): "Portiamo la scienza al centro del dibattito pubblico"

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