L’evento organizzato dal collettivo Lambretta per il 18 aprile celebra i suoi quattordici anni di attività, suscitando discussioni sulla destinazione di uno spazio nato come sede del Mutuo Soccorso. La questione riguarda l’uso pubblico o privato di questo luogo, che ora si trova al centro di un dibattito tra chi sostiene l’evento e chi mette in discussione le modalità di gestione. La discussione si concentra sulla destinazione e sull’utilizzo dello spazio stesso.

Il collettivo Lambretta ha programmato per il prossimo 18 aprile un evento che mira a celebrare i suoi quattordici anni di attività, ma la proposta solleva interrogativi profondi sulla gestione di uno spazio destinato originariamente al Mutuo Soccorso. Mentre la narrazione del gruppo punta tutto sulla difesa di una realtà sociale nata dalla resistenza, la questione si sposta rapidamente sul piano della gestione amministrativa e della compatibilità tra le attività previste e la funzione pubblica della struttura coinvolta. La divergenza tra finalità sociali e gestione degli eventi. Il fulcro del dibattito riguarda l’uso concreto di un edificio pubblico che, secondo le direttazioni stabilite, dovrebbe garantire servizi regolamentati e accessibili a tutta la cittadinanza attraverso il sistema del Mutuo Soccorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lambretta al centro del dibattito: uso pubblico o interesse privato?

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