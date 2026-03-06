Elezioni provinciali | la Lega rafforza la propria presenza politica

Durante le recenti elezioni provinciali, la Lega ha ottenuto risultati significativi, consolidando la propria presenza sul territorio. Il coordinamento provinciale ha espresso soddisfazione per la crescita registrata e i numeri raggiunti, evidenziando un rafforzamento della posizione del partito a livello locale. I dati ufficiali mostrano un incremento nei voti e nei seggi conquistati rispetto alle precedenti consultazioni.

Il Coordinamento Provinciale della Lega Salvini Premier di Benevento esprime grande soddisfazione per lo straordinario risultato ottenuto nelle elezioni provinciali appena concluse. Con oltre il 10% dei voti e l'elezione di un consigliere provinciale, la Lega conquista un risultato importante e per molti versi inatteso, ottenendo un seggio al pari di Fratelli d'Italia e Partito Democratico. Un augurio di buon lavoro va al neo consigliere provinciale Pasquale Viscusi, che saprà rappresentare con competenza, equilibrio e determinazione le istanze dei territori e degli amministratori del Sannio. Il consigliere provinciale porterà avanti un'opposizione seria, responsabile e costruttiva, sempre nell'interesse esclusivo dei sanniti e degli amministratori comunali.