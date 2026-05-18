Wizz Air rafforza la propria presenza nel sistema aeroportuale campano | piano di crescita su Napoli e Salerno

Wizz Air, seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia, annuncia un piano di crescita che coinvolge gli aeroporti di Napoli e Salerno. La collaborazione con la società di gestione degli aeroporti campani mira a potenziare la presenza sui due scali, con l’obiettivo di espandere la rete di collegamenti internazionali. L’annuncio arriva in un momento in cui le due parti hanno deciso di rafforzare la loro collaborazione per sviluppare ulteriormente le operazioni nelle rispettive aree di interesse.

Wizz Air, seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia, e Gesac, la società di gestione degli Aeroporti di Napoli e Salerno, compiono oggi un ulteriore passo avanti nello sviluppo dello scalo del capoluogo campano e nel rafforzamento della sua rete di collegamenti internazionali. La. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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WIZZ AIR Airbus A321-200Neo take off from Rome Fiumicino Airport

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