Un robot umanoide sviluppato dall’Università di Pisa sta iniziando a operare nelle strutture sanitarie toscane, assistendo pazienti affetti da SLA. Si tratta di un progetto che combina tecnologia e medicina, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza a persone con disabilità motorie gravi. La presenza del robot in corsia rappresenta un passo avanti nell’applicazione pratica dell’intelligenza artificiale in ambito clinico. La sperimentazione si svolge in collaborazione con strutture ospedaliere della regione.

L’alta ingegneria toscana segna un traguardo fondamentale nell’integrazione tra intelligenza artificiale e pratica clinica quotidiana. Frutto della sinergia tra l’ Università di Pisa e l’ Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), la piattaforma robotica ALTER-EGO è attualmente impiegata in una sperimentazione pilota presso l’IRCCS Maugeri di Milano. L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto Fit4MedRob, sostenuto dai fondi del Piano complementare al PNRR, con l’obiettivo di affiancare pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e altre malattie neurodegenerative, coprendo sia le necessità ospedaliere che quelle domestiche. Sviluppato nei laboratori toscani applicando i dettami della ‘Soft Robotics’ (la robotica soffice), ALTER-EGO è un umanoide alto 120 centimetri che si sposta su due ruote. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il futuro dell’assistenza medica parla toscano: l’umanoide dell’Università di Pisa in corsia per i malati di SLA

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