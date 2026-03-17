Trento hub Sla | 200 pazienti ricerca e cura

Il 21 marzo si tiene a Trento la Giornata delle malattie neuromuscolari, un evento nazionale che coinvolge il capoluogo del Trentino come uno dei sedici centri di riferimento dedicati alla ricerca e alla cura di queste patologie. Attualmente, circa 200 pazienti sono seguiti presso l’hub trentino, che si occupa di assistenza e studio delle malattie neuromuscolari.

Il 21 marzo si svolge a Trento la Giornata delle malattie neuromuscolari, un evento nazionale che vede il capoluogo del Trentino come uno dei sedici centri di riferimento per la ricerca e la cura. L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, riunisce clinici, ricercatori e cittadini presso Palazzo Consolati per affrontare le sfide terapeutiche legate a patologie complesse come la sclerosi laterale amiotrofica. Il Centro clinico Nemo Trento guida l’evento insieme all’università locale e all’azienda sanitaria integrata, puntando su diagnosi precoci e terapie mirate. L’impatto sul territorio è tangibile: nel Trentino vivono tra 150 e 200 persone con una malattia neuromuscolare rara, mentre il centro segue annualmente circa 200 pazienti affetti da Sla, molti dei quali provengono da fuori regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trento hub Sla: 200 pazienti, ricerca e cura Articoli correlati Sla: 3.500 pazienti in Italia, la ricerca punta a svelare le causeSla: Una Sfida Medica Continua tra Ricerca, Cure e Fragilità Umana La Sclerosi Laterale Amiotrofica (Sla) è una malattia neurodegenerativa... Oncologia: nutrizione diventa cura, 1.200 pazienti al SanNel cuore della sanità romana, l’Unità complessa di Oncologia medica dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini sta ridefinendo gli standard... Tutti gli aggiornamenti su Trento hub Sla 200 pazienti ricerca e... Malattie rare, Zuccarino (Nemo Trento): Per il paziente con la Sla la presa in carico multidisciplinare è determinanteRoma, 21 nov. (Adnkronos Salute) - L'importanza della presa in carico multidisciplinare del paziente con Sla è risultata determinante per il modello che esporteremo all'interno del board ... notizie.tiscali.it 'A cena con la Sla', videoserie racconta i pazienti con Sla e disfagiaRoma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - La Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) non sottrae solo la forza muscolare e il movimento: 3 pazienti su 4 convivono infatti con la disfagia, la difficoltà a ... iltempo.it