Ricerca e innovazione la Toscana blinda i suoi giovani | 70 milioni investiti nei Dottorati Pegaso

A Pisa si è svolta una giornata dedicata ai Dottorati Pegaso, con l’obiettivo di analizzare i risultati ottenuti e le future opportunità. La regione ha destinato 70 milioni di euro per sostenere i programmi di formazione avanzata dedicati ai giovani ricercatori. L’evento ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti delle istituzioni, che hanno discusso delle modalità di sviluppo e delle sfide legate a questa iniziativa. La giornata ha offerto un’occasione per approfondire le attività in corso e i piani futuri.

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PISA – La città di Pisa ha ospitato ieri una giornata di studio e confronto focalizzata sui risultati e sulle prospettive dei Dottorati Pegaso. Al centro del dibattito, a cui hanno preso parte docenti, dottorandi e rappresentanti degli atenei regionali insieme all’assessora toscana alla cultura, università e ricerca Cristina Manetti, c’è la ferma volontà di arginare l’esodo delle intelligenze, puntando sull’alta specializzazione per arricchire il tessuto accademico e produttivo locale. I numeri di una strategia a lungo termine. L’iniziativa, supportata economicamente attraverso il Programma regionale FSE+, si configura come un vero e proprio pilastro per la Regione, concepito con il preciso scopo di spingere l’innovazione scientifica e garantire un’occupazione qualificata. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Ricerca e innovazione, la Toscana blinda i suoi giovani: 70 milioni investiti nei Dottorati Pegaso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dottorati Pegaso: a Pisa la giornata dedicata a ricerca, innovazione e alta formazionePisa, 18 maggio 2026 – Martedì 19 maggio, nell’Aula Magna Nuova della Sapienza, in via Curtatone e Montanara 15, si terrà la giornata “Scopri il... Pegaso, a Pisa la giornata dedicata ai dottorati toscani tra ricerca, innovazione e alta formazioneMartedì 19 maggio, nell'Aula Magna Nuova della Sapienza, in via Curtatone e Montanara 15, si terrà la giornata 'Scopri il Pegaso che fa per te!',... Università di Firenze, al via il 42° ciclo di dottoratoPubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del XLII Ciclo. La scadenza per la presentazione delle domande, online sul portale dedicato, è fissata per giovedì 11 ... nove.firenze.it Dottorati Pegaso: a Pisa la giornata dedicata ai dottorati toscani tra ricerca, innovazione e alta formazioneMartedì 19 maggio, nell’Aula Magna Nuova della Sapienza, in via Curtatone e Montanara 15, si terrà la giornata Scopri il Pegaso che fa per te!, ... gonews.it