Dottorati Pegaso | a Pisa la giornata dedicata a ricerca innovazione e alta formazione
Martedì 19 maggio si svolgerà a Pisa una giornata dedicata ai dottorati Pegaso, con focus su ricerca, innovazione e alta formazione. L’evento si terrà nell’Aula Magna Nuova della Sapienza, situata in via Curtatone. Durante la giornata saranno presenti rappresentanti di istituzioni accademiche e studenti impegnati in percorsi di dottorato. Sono previste sessioni di confronto e presentazioni di progetti di ricerca, con l’obiettivo di approfondire le attività legate ai programmi di dottorato Pegaso.
Pisa, 18 maggio 2026 – Martedì 19 maggio, nell’Aula Magna Nuova della Sapienza, in via Curtatone e Montanara 15, si terrà la giornata “Scopri il Pegaso che fa per te!”, iniziativa promossa dall’Università di Pisa insieme alle Università di Firenze, Siena e per Stranieri di Siena per presentare le opportunità offerte dalle Borse di Dottorato Pegaso 2026. L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare il ruolo dei Dottorati Pegaso nel sistema della formazione e della ricerca regionale e nazionale, mettendo in evidenza il contributo che questi percorsi stanno offrendo al rafforzamento delle connessioni tra università, mondo produttivo, professioni e territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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